"Ronaldo e Georgina, vacanza con una stanza erotica sotterranea"

Cristiano Ronaldo si sta rilassando e godendo le vacanze con la sua famiglia. Il campione portoghese ha finito la stagione con il Manchester United e salutato in anticipo anche il Portogallo per dedicarsi completamente ai figli e a Georgina Rodriguez, la sua compagna. Sono giorni di totale relax per ricaricare le pile in vista della prossima Premier League, che comincerà già il 5 agosto, e per farlo CR7 ha scelto una super villa a Maiorca che nasconderebbe anche una stanza dell'amore.