Neville: "Il ritorno di Pogba allo United non è convenuto a nessuno"

L'addio di Paul Pogba al Manchester United , a parametro zero, è una storia che si ripete a dieci anni di distanza. Dalle parti dell'Old Trafford, per la seconda volta, ne escono scottati dalla conclusione dell'esperienza del francese con la maglia dei Red Devils, anche se questa volta fa più male. Liberato da giovanissimo verso la Juve e riacquistato per 89 milioni nel 2016, dopo sei anni agli inglesi brucia non essere riusciti a fare profitto, o nel peggiore dei casi pareggiare i conti, dalla cessione del centrocampista. Addio che lascia l'amaro in bocca, come sottolineato dall'ex stella dello United Gary Neville .

"Con Pogba abbiamo vinto poco"

Intervenuto sui social, l'ex bandiera dello United ha sottolineato come la seconda esperienza di Pogba in Inghilterra sia stata infruttuosa da ambo i lati. Col francese, oltre un titolo di Europa League, non sono infatti arrivate gioie per i Red Devils. Secondo Neville, né il francese né il club si sono comportati bene: "Credo che non si sia comportato bene negli ultimi sei anni. Non credo che nemmeno il club si sia comportato bene con lui, né lo abbia gestito bene. È stata una partnership che, per essere onesti, è fallita da entrambe le parti. Non c'è vincitore quando un giocatore va via dopo sei anni a parametro zero ed è stato vinto poco".

L'augurio di Neville a Pogba

Neville, continuando a parlare di Pogba, ha sottolineato: "Il giocatore se ne va insoddisfatto e anche il club ne è scontento. Lascia l'amaro in bocca perché è la seconda volta che succede. Gli auguro tutto il meglio per il futuro alla Juventus". L'approdo in bianconero, anche in questo caso un ritorno, è atteso nei prossimi giorni. I tifosi della Vecchia Signora, visto quanto successo a Manchester, fanno gli scongiuri sperando di vedere in campo lo stesso Pogba che sei anni fa aveva lasciato Torino per volare in Inghilterra.