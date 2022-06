Chelsea, Buck lascia la carica di presidente

Bruce Buck, con il cambio di proprietà del Chelsea, si dimette dalla carica di presidente dei Blues (incarico che ha ricoperto dal 2003). Il club londinese rende noto che Buck "continuerà a supportare il club come consulente senior". "Bruce ha portato il Chelsea Football Club ai massimi livelli del calcio internazionale e nazionale, sviluppando anche uno dei progetti di responsabilità sociale più attivi nello sport. Ringraziamo Bruce per il suo servizio e il suo impegno nei confronti del club", ha affermato Dodgers Todd Boehly, neo patron dei Blues che ha preso il club da Roman Abramovic per 2,5 miliardi di sterline.