Bentancur compie gli anni, la Juve gli fa gli auguri via social

La Juventus non dimentica il suo passato e, in occasione di ricorrenze importanti, si fa sentire. È il caso di Rodrigo Bentancur , centrocampista passato tra le fila bianconere per tre stagioni e mezzo, che nonostante il passaggio a titolo definitivo al Tottenham a gennaio è ancora nei pensieri della Vecchia Signora.

Gli auguri bianconeri a Bentancur

Il 25 giugno è un giorno speciale in casa Bentancur, con l'uruguaiano che spegne 25 candeline. Nato a Nueva Helvecia nel 1997, oggi il centrocampista festeggia infatti il suo compleanno e non è di certo mancato l'affetto dei tifosi e, soprattutto, del suo ex club. Infatti, tra i tanti auguri arrivati al centrocampista, sono presenti anche quelli della Juventus che ha deciso di dedicargli un post social con tanto di "buon compleanno". Un pensiero speciale quello pubblicato dai bianconeri, auguri a distanza per Bentancur che nel gennaio 2022 è stato ceduto a titolo definitivo al Tottenham di un altro ex Juve, Antonio Conte.

I numeri di Bentancur alla Juve

Entrato nell'affare che portò Tevez dalla Juventus al Boca Juniors nel 2015, il "Principe" Rodrigo Bentancur è stato legato ai bianconeri per tre stagioni e mezzo. Nonostante l'accordo raggiunto nel 2015, infatti, l'uruguaino è rimasto agli Xeneizes fino all'aprile 2017, quando la Juve ha deciso di esercitare la clausola per l'acquisizione a titolo definitivo sul centrocampista. Dalla stagione 2017 al gennaio 2022 il classe 1997 ha collezionato 181 presenze con la maglia della Vecchia Signora, andando in gol in tre occasioni (contro Udinese e Fiorentina nel campionato 2018-19 e in Coppa Italia nei quarti di finale contro la Roma nel gennaio 2020) e fornendo ben 18 assist.