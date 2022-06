"Cristiano Ronaldo snobba l'Inter di Beckham, lo United lo vuole capitano"

Il no di CR7 a Beckham

Chelsea, Bayern Monaco e Sporting Lisbona erano state date in pole per contendersi l'ex Juventus in questa finestra di mercato, ma anche l'Inter Miami di David Beckham aveva messo gli occhi sul portoghese. Nulla più che una suggestione di mercato per gli americani, che infatti sono stati nettamente rifiutati da parte di Cristiano Ronaldo, come riferito dal Daily Mail. Il talento di Madeira, infatti, non avrebbe intenzione di accettare le avanches della MLS perché si sente ancora in grado di fare la differenza in Europa. Ci proverà, per la seconda stagione di fila, con la maglia dello United che, a quanto riferito dall'Inghilterra, non dovrebbe lasciare almeno per quest'anno.

Cristiano Ronaldo sarà il nuovo capitano

Per corteggiare e ammaliare Ronaldo, se ce ne fosse bisogno, il Manchester United sta studiando varie mosse. Il nuovo percorso col tecnico ten Hag non sembra essere iniziato nel migliore dei modi, con la permanenza del portoghese messa in forte dubbio. Ecco allora che i Red Devils hanno studiato la mossa per convincerlo a restare, nonostante per la prima volta in carriera non potrà giocare in Champions. Secondo quanto riferito dall'Inghilterra, infatti, la dirigenza avrebbe offerto la fascia di capitano all'ex Juventus, strappandola di fatto dal braccio di Harry Maguire, dato per partente e offerto al Barcellona in cambio di De Jong.