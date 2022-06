Newcastle, nuova maglia con tributo all'Arabia Saudita

NEWCASTLE (Inghilterra) - Il Newcastle ha svelato la nuova maglia da trasferta per la stagione 2022-23 ed è un omaggio alla nuova proprietà dell'Arabia Saudita. Il fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita di cui è presidente il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha una partecipazione dell'80% nel club. Infatti il bianco e il verde sono i nuovi colori: la sostituzione di una maglia che avrebbe dovuto essere, come da tradizione, tutta nera e che invece sarà bianca con i bordi verdi, molti simile a quella della nazionale dell'Arabia Saudita.