"Shock in Premier League: arrestato un calciatore per violenza sessuale"

LONDRA (Regno Unito) - "Un giocatore della Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra". Il tabloid britannico 'The Sun' fa sapere che il calciatore, poco più che 20enne e di fama internazionale, è stato trattenuto dagli inquirenti per essere interrogato sui fatti, risalenti al mese scorso, mentre è di oggi (4 luglio) la denuncia della giovane donna vittima del presunto stupro. La polizia londinese ha confermato il fermo, il club proprietario del cartellino, invece, ha preferito non commentare la vicenda.