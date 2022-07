Manchester United, Dybala non è la priorità: prima Cristiano Ronaldo

Il fenomeno di Madeira sembra voglia lasciare Old Trafford, non si allena e spinge per la cessione. I Red Devils fanno muro, ma continuano a pensare alla Joya , anche se non come prima scelta.

Cristiano Ronaldo se ne vuole andare da Old Trafford

Tornato neanche 12 mesi fa allo United dalla Juventus, dove aveva segnato oltre 100 gol in appena tre stagioni, Ronaldo non è stato in grado di trascinare i suoi compagni alla qualificazione in Champions League, coi Red Devils che hanno racimolato appena 58 punti in Premier League, il peggior risultato della loro storia.

CR7 non vuole rimanere a Old Trafford senza giocare la Champions , e per questo spinge per la cessione anche se, come riporta oggi il Manchester Evening News, la proprietà del club inglese non avrebbe nessuna intenzione di lasciare partire il portoghese, considerandolo ancora molto importante e un asset economico fondamentale per la società.

Si fanno tanti nomi, ma pochi puntano davvero su Cristiano Ronaldo

In tutto ciò i Red Devils hanno ripreso gli allenamenti in preparazione della nuova stagione, e Ronaldo non è tornato al centro di allenamento coi propri compagni.

Ufficialmente per motivi familiari (ricordiamo la tragedia che lo ha colpito appena poche settimane fa), ma la sensazione è che, più verosimilmetne, si tratti del classico "mal di pancia".

L'agente del portoghese, Jorge Mendes, ha avuto contatti con la nuova proprietà del Chelsea, in cerca di una punta dopo l'addio di Lukaku, ma si parla anche di Bayern Monaco, di Roma, di Atletico Madrid e di Barcellona (oggi Laporta ha descritto la situazione di CR7 "interessante").

In tutto ciò i Red Devils devono pur pensare a un eventuale sostituto, e proprio per questo sta circolando da giorni il nome di Paulo Dybala, nuovo free agent dopo il mancato rinnovo con la Juve.

Dybala piace ai Red Devils, ma la priorità è il rinnovo di Ronaldo

Dybala è già stato vicino una volta al Manchester United, nel 2019, ma le richieste d'ingaggio della joya e dell'agente Antun fecero naufragare la trattativa (ora si sta delineando una situazione simile per l'argentino).

Ma cosa c'è di vero dietro alla presunta trattativa tra lo United e Dybala? Sempre secondo il Manchester Evening News, l'interesse dei Red Devils per la Joya è effettivamente importante, ma non rappresenta al momento una priorità, in quanto la cosa più importante è trattenere il numero 7 nativo di Madeira.

In caso di vera rottura, comunque, Ronaldo partirà solamente alle condizioni dello United.