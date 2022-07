Dall'Inghilterra: "Il West Ham offre oltre 34 milioni di sterline per Scamacca"

Il West Ham , squadra del nord est di Londra che milita in Premier League , continua a seguire da vicino il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, per il quale si è spinto a offrire oltre 34 milioni d sterline.

Come riportano i colleghi inglesi di Sky Sports, però, questa cifra non soddisfa ancora i neroverdi, che consapevoli dell'interesse intorno alla propria punta continuano a chiedere di più.

Il Sassuolo vuole più di 40 milioni per Scamacca

Sky Sports oggi si concentra sull'offerta degli Hammers per Gianluca Scamacca, per il quale il club londinese sarebbe arrivato a offrire più di 34 milioni di sterline.

Da parte sua il Sassuolo capisce bene l'interesse che c'è in Europa intorno al proprio gioiello, tanto da continuare a chiedere almeno 42 milioni di sterline, circa 49 milioni di euro.

Scamacca conteso anche dal PSG

Ma non c'è solamente il West Ham per Scamacca, giocatore capace di segnare 16 gol in 36 presenze nella scorsa Serie A. Sulle tracce dell'italiano classe 1999 continua a esserci anche il PSG.

Nella giornata di ieri erano arrivate ulteriori conferme dall'Equipe, che aveva parlato di Scamacca-PSG come una pista ancora concreta più che mai nonostante i temporeggiamenti dei parigini.

Il West Ham rimane interessato anche all'attaccante del Chelsea Armando Broja, e il dialogo tra i club rimane aperto, anche se il manager dei Blues Thomas Tuchel ha recentemente smentito le voci secondo cui il 20enne sarebbe pronto a lasciare il Chelsea in estate.