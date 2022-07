"Chelsea, obiettivo Fofana per la difesa: Skriniar tra le alternative"

Milan Skriniar si avvicina… all’ Inter . Dopo che i contatti tra il club nerazzurro e il Psg per il difensore slovacco si sono interrotti ormai da settimane, la speranza di Simone Inzaghi di poter contare sul pilastro della propria difesa anche nella stagione prossima a iniziare prende corpo grazie alle notizie in arrivo dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, infatti, il Chelsea non avrebbe Skriniar in cima alla nuova lista di centrali stilata dal tecnico Thomas Tuchel e dalla società per supplire al mancato arrivo di Jules Koundé , il francese del Siviglia a un passo dal Barcellona dopo essere stato trattato a lungo dai Blues.

"Il Chelsea vuole Wesley Fofana"

Il Chelsea, che per la retroguardia si è già assicurato Kalidou Koulibaly dal Napoli, ma che punta a inserire in organico almeno un altro centrale dopo le partenze a parametro zero di Andreas Christensen e Anthony Rudiger, avrebbe infatti individuato il profilo migliore in Wesley Fofana, altro francese, classe 2000, reduce da due stagioni nel Leicester che lo acquistò nel 2020 a 19 anni dal Saint-Etienne per 35 milioni di euro. Dopo un’ottima prima annata, tuttavia, Fofana è rimasto vittima di un grave infortunio alla caviglia nell’estate 2021 durante un'amichevole contro il Villarreal, che lo ha tenuto fuori dai campi fino a marzo.

"Chelsea, Skriniar non è la prima scelta in difesa"

Si tratterebbe di un colpo in prospettiva, sulla falsa riga di quello effettuato dal Paris Saint-Germain con Nordi Mukiele, altro 2000 prelevato dal Lipsia, ma già in possesso di un’esperienza internazionale superiore rispetto a quella di Fofana. Quanto a Skriniar, lo slovacco sarebbe soltanto un’alternativa per il Chelsea, al pari di Presnel Kimpembe, in forza allo stesso Psg, e a Josko Gvardiol del Lipsia. Una scaletta che non può che andare benissimo all'Inter e a Simone Inzaghi, nella speranza che il Psg non decida di rilanciare per Skriniar nei prossimi giorni.