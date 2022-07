Aston Villa, le multe di Gerrard: il 'tariffario' diventa virale

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Grinta e forza quando dava spettacolo in campo, ma pugno duro anche da allenatore per Steven Gerrard che si appresta a iniziare la stagione sulla panchina dell'Aston Villa, su cui è salito in corsa durante l'ultima Premier League.

Multe per tutto Per farsi rispettare l'ex centrocampista del Liverpool e della nazionale inglese ha deciso di prendere di mira il portafogli dei propri calciatori, stilando un minuzioso 'tariffario' di multe che è finito sui social diventando subito virale. Si va dalle 'classiche' ammende per chi arriva in ritardo all'allenamento (500 sterline) o alla riunione di squadra (1000 sterline se è quella fissata nel giorno della partita) e per chi viene espulso (cena da pagare entro un mese a tutta la squadra), a quelle più 'bizzarre' come quelle per l'abbigliamento sbagliato (200 sterline a capo), per l'auto parcheggiata male (100 sterline) o per le stoviglie lasciate in tavola.