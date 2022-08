Dall'Inghilterra: "Chelsea e Lipsia lavorano a uno scambio per Werner"

Timo Werner , centravanti tedesco in forza al Chelsea , continua a riempire le pagine dei quotidiani sportivi. È ormai noto il suo desiderio di lasciare Stamford Bridge , ma resta ancora da chiarire quale sarà la sua prossima destinazione.

Nelle ultime ore, tuttavia, si sarebbe fatto più insistente il pressing del Lipsia , ex club della punta teutonica, nella prospettiva di uno scambio che farebbe felice anche i Blues .

Werner al Lipsia, Gvardiol al Chelsea: si tenta la via dello scambio

Il Chelsea, e Thomas Tuchel, sono ormai convinti di perdere l'attaccante numero 9 della nazionale tedesca. Dal suo arrivo a Londra, Werner non è mai riuscito a replicare le prestazioni mostrate alla Red Bull Arena, dove in quattro anni ha segnato 78 gol in 127 presenze.

Werner, tra le tante squadre che lo seguono, preferisce senza dubbio tornare dove tutto è iniziato, e i contatti tra i due club si sono fatti più intensi nel fine settimane, come riporta il Sun.

Il tabloid britannico parla di un possibile scambio tra appunto Werner e Josko Gvardiol, difensore centrale del Lipsia che si è distinto per le sua ottime prestazioni fin dal suo arrivo nel club nel 2020. Il Chelsea infatti ha bisogno di un altro difensore centrale da affiancare al neo arrivato Kalidou Koulibaly, e questo giocatore potrebbe essere proprio Gvardiol, gradito a Tuchel.

Werner diretto verso il Lipsia, Juventus beffata

La volontà di Timo Werner sembra ormai chiara, anche se le trattative tra i due club sono ancora in corso. Chi osserva interessata è la Juventus, che aveva messo il tedesco nella lista come possibile vice-Vlahovic.

I bianconeri infatti, in questo momento, sono concentrati nella ricerca di una punta centrale che possa far tirare il fiato al serbo nel corso di questa infinita stagione 2022/2023. Moise Kean infatti non può bastare, anche se il suo precampionato è stato davvero ottimo.

Gli altri nomi nella lista di Cherubini sarebbero Firmino, Morata, Martial e Depay, tutti nomi molto difficili per diverse ragioni, principalmente economiche.