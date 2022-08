Jorginho carica Koulibaly: "Sarà fondamentale per il Chelsea"

LONDRA (Inghilterra) - E' un Jorginho molto motivato quello che ha parlato a pochi giorni dal debutto nella nuova stagione di Premier League, contro l'Everton. Il centrocampista del Chelsea suona la carica per i suoi compagni, vecchi e nuovi e al ritrovato Kalidou Koulibaly dopo il passato condiviso a Napoli: "Un acquisto molto positivo per il club, perché non è solo un giocatore forte che ci aiuterà tantissimo in campo, ma credo che ci aiuterà molto in spogliatoio, considerando la persona che è, un un ragazzo eccezionale. Lo chiamavo, spingendolo a venire. E sono molto felice che sia successo". "Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un'altra stagione con questa maglia", ha prsoeguito l'italobrasiliano a Sky: "Se non miglioriamo, se non siamo umili da riconoscere dove abbiamo sbagliato e fare meglio, di cosa parliamo? Ci mettiamo alla tv e guardiamo al campionato. Per arrivare ad un obiettivo importante devi pensare all'oggi. Abbiamo tante cose da migliorare, sono arrivati nove giocatori, alcuni sono andati via e ci mancheranno. Abbiamo il rientro di Chilwell. C'è tanta motivazione e l'obiettivo per me è chiaro, è guardare alla prima gara e vincerla. Il grande avversario del Chelsea è il Chelsea".