"Werner, a un passo l'accordo col Lipsia"

A riportare i passi avanti nella trattativa è Sky Sport Deutschland, anche se non sembrano ancora chiare le modalità di questo trasferimento.

Werner sta per tornare al Lipsia: operazione in chiusura in settimana

È proprio la versione tedesca di Sky Sport a metterci la faccia, sostenendo che il trasferimento di Timo Werner al Lipsia "sta per essere finalizzato".

Proprio Sky sottolinea come ci siano stati parecchi passi avanti in questi giorni, lontano dalla luce dei riflettori, e la dimostrazione sarebbe anche la mancata convocazione del tedesco per la prima di Premier League vinta dal Chelsea ieri contro l'Everton (1-0, rigore decisivo di Jorginho).

Werner ha già indossato la maglia del Lipsia tra il 2016 e il 2020. In 156 partite ufficiali, ha segnato 90 gol e fornito 40 assist.

Non è tuttavia ancora chiaro quale sarà la formula del trasferimento, se un prestito con diritto, con obbligo, uno scambio oppure una cessione a titolo definitivo.

Anche la Juve ci aveva pensato, ma la volontà del giocatore è stata decisiva

La Juventus nelle scorse settimane pareva interessata all'attaccante dei Blues, ma solamente come vice-Vlahovic, non considerandolo dunque per un posto da titolare fisso.

Questo potrebbe aver influito sulla scelta di Werner, che ha bisogno di un minutaggio elevato per rientrare nella lista dei convocati della Germania per la prossima Coppa del Mondo in Qatar che inizerà a novembre.

Inoltre, sempre Sky Sport Deutschland riporta dei continui contatti tra Werner e il CEO del Lipsia Oliver Mintzlaff, segno che la volontà del ragazzo è stata veramente decisiva nel buon esito della trattativa.

Sul giocatore sembrava esserci anche il Real Madrid, che lo aveva considerato come vice-Benzema