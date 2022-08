"Manchester United, Ten Hag medita il rilancio di Ronaldo contro il Brentford"

Dopo l’illusione dei buoni risultati durante la tournée asiatica, il nuovo corso del Manchester United targato Erik Ten Hag è iniziato come era finito quello precedente. Perdendo.

Premier League, Manchester United subito a picco Il clamoroso ko interno per 2-1 contro il Brighton ha aperto nel peggiore dei modi la stagione dell’auspicato riscatto dei Red Devils e, come sempre quando si perde, ha amplificato i motivi di tensione già esistenti. Su tutti, ovviamente, quello legato alla delicata situazione di Cristiano Ronaldo, relegato in panchina in avvio di gara e in campo solo a partire dal nono del secondo tempo, al posto di Fred.

"Cristiano Ronaldo in campo nella partitella a porte chiuse" Il portoghese ha comunque mandato segnali confortanti, impegnandosi e dando la scossa alla squadra, tornata in partita grazie all’autogol di Mac Allister, ma uscita comunque sconfitta. All’indomani dell’inizio-shock della Premier il Manchester United è tornato in campo e Ten Hag ha schierato anche Ronaldo nel test a porte chiuse contro l’Halifax, formazione di National League, la Serie C inglese, organizzata proprio per dare minutaggio ai giocatori non impiegati o impiegati per pochi minuti contro il Brighton.