"Manchester United, linea dura di Ten Hag: niente riposo dopo il ko per 4-0"

MANCHESTER (Regno Unito) - Un inizio di Premier League da dimenticare per il Manchester United: fra il mercato in entrata che non decolla, i malumori di Cristiano Ronaldo e le due sconfitte consecutive con Brighton e Brentford, i problemi di Ten Hag sono molteplici. Il tecnico olandese, si apprende dalla Bbc, avrebbe in mente di usare la 'linea dura' con i giocatori, protagonisti sabato scorso di un clamoroso ko per 4-0 contro la squadra di Thomas Frank: niente giorno di riposo programmato, sarà una domenica di lavoro per i Red Devils. Col match con il Liverpool che si giocherà il 22 agosto, il tecnico aveva inizialmente pensato ad un giorno di scarico per i suoi, ma il deludente inizio di campionato lo ha indotto a cambiare i piani.