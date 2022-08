Premier League, il West Ham di Scamacca ko col Nottingham Forest

NOTTINGHAM (Inghilterra) - Prosegue la 2ª giornata di Premier League. Il Nottingham Forest batte 1-0 il West Ham in casa e conquista i primi 3 punti in campionato, dopo la sconfitta al debutto contro il Newcastle di Eddie Howe (2-0). La rete decisiva in favore della formazione di Cooper porta la firma del nigeriano Taiwo Awoniyi, al 47' del primo tempo. Tra i grandi protagonisti della partita c'è anche il Var, spesso chiamato in causa dal direttore di gara Robert Jones. Poco prima di andare in svantaggio, infatti, gli uomini di Moyes si vedono annullare un gol di Benrahma al 43'. Al 55' invece viene vanificato il raddoppio dei padroni di casa siglato da Brennan Johnson. Nel secondo tempo gli Hammers premono con forza sull'acceleratore per trovare la via del pari: dopo nemmeno 60 secondi Fornals colpisce in pieno la traversa e al 61' Benhrama scheggia ancora il legno su punizione. La grande occasione per l'1-1 tuttavia giunge al 65'. Calcio di rigore, ma Henderson riesce a salvare il risultato, iptonizzando Rice. Moyes allora prova a dare una scossone alla squadra mandando in campo Scamacca al 69', al posto di Michail Antonio, autore di una prestazione anonima e priva di particolari guizzi. Si gioca fino al 98', ma non c'è niente da fare: Il West Ham, battuto la scorsa settimana 2-0 dal Manchester City con una doppietta di Haaland, resta così a quota zero punti in campionato.