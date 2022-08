"Caos Manchester United, contro il Liverpool sarà contestazione"

L’indomani della disfatta in casa Manchester United non poteva essere un giorno come gli altri. Il 4-0 al Brentford, arrivato appena otto giorni dopo la sconfitta in casa all’esordio contro il Brighton, ha lasciato segni inevitabilmente profondi dentro e fuori lo spogliatoio dei Red Devils.

Manchester United, scoppia la contestazione dei tifosi

“All’intervallo avrei dovuto sostituire tutta la squadra, il Brentford aveva più fame di noi e questo non deve ripetersi, abbiamo regalato due gol, possiamo avere le migliori tattiche del mondo, ma dobbiamo saperle mettere in campo” aveva tuonato Ten Hag al termine della partita. Facile immaginare che il tenore del discorso tenuto alla squadra sia stato simile, perché in attesa dei correttivi in arrivo dal mercato servirà una reazione mentale che potrebbe essere stimolata dal lignaggio del prossimo avversario, il Liverpool, di scena a Old Trafford nel Monday Night della terza giornata di Premier League. Per questa partita, peraltro, i tifosi hanno già annunciato una contestazione contro la proprietà dei Glazers, già andata in scena sugli spalti dello stadio di Brentford durante il secondo tempo.