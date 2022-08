Conte, la frase urlata a Tuchel che ha dato il via alla rissa

La guerra della stretta di mano tra Antonio Conte e Thomas Tuchel. Così è stato rinominato dai tabloid inglesi il caso che ha tenuto banco durante l'ultimo weekend di Premier League e che ha visto protagonisti i due tecnici di Chelsea e Tottenham durante l'ultimo derby di Londra. Al fischio finale è scoppiata la bufera a causa di una stretta di mano prolungata di Tuchel che ha tenuto vicino a sé il collega per affrontarlo nuovamente in un pesantissimo faccia a faccia. Ma gli animi si sarebbero scaldati ben prima: stando a quanto riporta Bild, tutto sarebbe scoppiato a causa di una frase urlata dall'ex allenatore di Juve e Inter nei confronti del tedesco. "F*** off", "Vaff******", sarebbero le parole incriminate che avrebbero fatto perdere la testa all'allenatore dei Blues.