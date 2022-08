Neville, appello a Ronaldo: "Parli, il Manchester ha bisogno di un leader"

Il disastroso inizio di campionato dei Red Devils ha ulteriormente peggiorato la situazione e fatto aumentare la tensione tra le parti, a meno di due settimane dalla fine di una sessione di calciomercato che potrebbe portare Cristiano lontano da Old Trafford, dopo che lo stesso allenatore Erik Ten Hag avrebbe aperto alla partenza dell’attaccante, per il quale però continuano a mancare le offerte, con la risoluzione del contratto che pare una soluzione poco percorribile e soprattutto poco conveniente per entrambi.

Manchester United-Ronaldo, la tensione resta altissima

Il “minaccioso” post pubblicato da CR7 su Instagram sembra però allontanare l’ipotesi di un addio in extremis al club nel quale Cristiano Ronaldo si è consacrato e che il portoghese ha riabbracciato 12 mesi fa dopo il turbolento addio alla Juventus: “Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un'intervista. I media stanno mentendo” ha anticipato Ronaldo, alienandosi però immediatamente le critiche di Gary Neville, ex gloria del Manchester United di Sir Alex Ferguson e quindi ex compagno di Ronaldo, ma anche tra i più appuntiti, sui social e non solo, opinionisti del calcio inglese.

Gary Neville risponde a Ronaldo: "Prenda in mano la situazione"

"Perché il più grande giocatore di tutti i tempi (secondo me) deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi del Manchester United? Alzati ora e parla. Il club è in crisi e ha bisogno di leader per guidare. È l'unico che può afferrare questa situazione per la collottola!”, Questo l’appello su Twitter i Neville, a metà tra la critica all’amico Cristiano e all’esortazione ad assumersi le proprie responsabilità da leader non alimentando la tensione in uno spogliatoio già alle prese con la tensione per il pessimo inizio di stagione.