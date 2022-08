Tuchel accoglie Casadei: "Il nuovo Lampard? Dovrà ambientarsi"

Il nuovo Chelsea piace a Tuchel

L’attualità incombe, il nuovo Chelsea sta progredendo e il tecnico tedesco si aspetta nuovi passi avanti, in attesa che il mercato porti altri rinforzi: “Non sono rimasto sorpreso dalla partita che abbiamo fatto contro il Tottenham, ma favorevolmente colpito sì. Sappiamo che è difficile capire a che punto siamo della nostra crescita perché il mercato è iniziato tardi per i noti motivi, ma sono molto soddisfatto e ottimista. Con la società lavoriamo per diventare sempre più forti, ma non è sempre facile raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge".

Chelsea, Tuchel dà il benvenuto a Casadei

In realtà un nuovo innesto è già arrivato, Cesare Casadei, acquistato dall’Inter per 15 milioni più cinque di bonus. Un investimento che farebbe pensare a un giocatore già pronto, ma Tuchel ha subito provveduto ad alleggerire il talentino romagnolo dal peso di paragoni illustri e di responsabilità eccessive: “Paragonarlo a Lampard signficherebbe non fargli un favore. Ho incrociato Cesare ieri, gli daremo tutto il tempo necessario per imparare la lingua, capire la nostra cultura ed ambientarsi. Si allenerà con noi per farci capire le sue qualità e quando avremo un’idea più chiara sulle sue potenzialità vedremo".