Tottenham, Kane lancia Conte in vetta alla Premier!

LONDRA - Il 250° gol di Kane con la maglia del Tottenham regala a Conte, presente in panchina (non è stato squalificato dopo la lite con Tuchel), la seconda vittoria in campionato contro il Wolverhampton, dopo il successo alla prima giornata e il 2-2 guadagnato in extremis contro il Chelsea. Decide l'incornata del bomber inglese al 64', che poco prima aveva colpito anche una traversa, su assist di Perisic, bravo a spizzare in direzione del secondo palo. Gli Spurs così, in campo dall'inizio con i due ex Juve Kulusevski e Bentancur, salgono a 7 punti in classifica, momentaneamente al primo posto della Premier League.