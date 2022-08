Disastro Chelsea: paperissima e lezione dal Leeds, Koulibaly espulso!

LEEDS (Inghilterra) - Si apre con una grande sorpresa la domenica di Premier League: nella terza giornata del campionato inglese, il Chelsea crolla 3-0 a Elland Road contro il Leeds United e resta inchiodato a quota 4 punti dopo 3 giornate. Giornata da dimenticare per i Blues che perderanno Kalidou Koulibaly: l'ex difensore del Napoli è stato espulso per doppia ammonizione e salterà la gara interna dei Blues, a Stamford Bridge, contro il Leicester. Reduce dal pareggio-beffa subito dal Tottenham con tanto di rissa contro Conte, Tuchel affida le chiavi della difesa a Koulibaly e quelle del centrocampo a Jorginho con Havertz schierato da falso nueve. Il Leeds di Jesse Marsch vuole riscattare la rimonta subita scorsa settimana al St. Mary's Stadium di Southampton e si affida al trio Aaronson, James e Harrison a supporto dell'unica punta, lo spagnolo Rodrigo. Inizio scoppiettante del match con il Chelsea che sfiora il vantaggio con Sterling già al 2': palla di poco a lato. Il Leeds c'è e non ha paura di giocare la palla e fa correre i Blues con un lungo e infruttuoso possesso palla. La partita è gradevole, con i padroni di casa che ribattono colpo su colpo le folate offensive dei Blues fino al 33' quando Mendy combina la più classica delle frittate: il portiere del Chelsea tarda il rinvio e si fa soffiare il pallone da Aaronson che entra in porta con la sfera. Elland Road in estasi: il Leeds è in vantaggio. Tuchel cerca di scuotere i suoi, invano. Passano poco più di 4 minuti e il Leeds raddoppia. Harrison serve Rodrigo un preciso calcio piazzato: stacco imperioso dello spagnolo che pietrifica Mendy, stavolta incolpevole. Il raddoppio Whites è cosa fatta. Il Chelsea ha però la grande occasione di riaprire la partita al 40' ma Cucurella spreca tutto con un piattone da dimenticare. Nel secondo tempo Tuchel passa al 4-3-3 per cercare di riaprire subito il match ma i tentativi di Mount, Sterling e Gallagher si infrangono contro il muro eretto dalla difesa padrona di casa. Non è giornata per il Chelsea e al 69' arriva anche il 3-0 del Leeds: Rodrigo serve Harrison che con rapidità controlla il passaggio e segna calciando verso l'angolino basso di sinistra. Per il Chelsea è notte fonda e al minuto 85, a risultato ormai compromesso, arriva anche l'espulsione per doppia ammonizione di Koulibaly che trattiene Greenwood.