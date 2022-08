Manchester United-Liverpool, Ronaldo rifiuta la stretta di mano di Carragher

Cristiano Ronaldo è stato il grande escluso dalla formazione di partenza schierata da Erik Ten Hag per la partitissima della terza giornata di Premier League a Old Trafford tra Manchester United e Liverpool.

Manchester United-Liverpool, Ronaldo "star" del pre-partita

L’attaccante portoghese ha però trovato il modo per rendersi protagonista nel pre-gara quando, durante il riscaldamento, CR7 ha raggiunto la postazione dei commentatori tecnici di SkySports, che comprendeva alcune leggende delle due squadre come Jamie Carragher, ex capitano del Liverpool, Roy Keane, Gary Neville e Rio Ferdinand, simboli in tempi diversi del Manchester United degli anni d’oro di Sir Alex Ferguson.