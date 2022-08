Premier, Scamacca a secco ma il West Ham vince: 1-0 all'Aston Villa

Birmingham (Inghilterra) - Quarto turno di campionato e primo successo per il West Ham che passa per 1-0 sul campo dell'Aston Villa. Esordio in Premier League dal primo minuto per Scamacca, chiamato a furor di popolo a risollevare gli Hammers. A Birmingham contro i Villains, però, la gara fatica a prendere i giri giusti e nel primo tempo latitano le occasioni con la rete giustamente annullata agli uomini di Gerrard. Nella ripresa l'ex Sassuolo prova a rendersi pericoloso in due occasioni, ma senza fortuna, e al 64' viene sostituito da Antonio. Passano 10' e gli ospiti trovano la via del gol con Fornals che firma la prima rete degli uomini di Moyes in questa Premier e i primi tre punti in classifica. Termina 1-1 l'altro match di giornata tra Wolves e Newcastle: decidono Neves, che nel primo tempo apre i giochi per i padroni di casa, e Saint-Maximin, che pareggia i conti al 90'.