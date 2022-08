Ronaldo non saluta una cronista a bordocampo: bufera in Inghilterra

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Cristiano Ronaldo continua a far discutere. In occasione della sfida contro il Liverpool e mentre era impegnato nel riscaldamento, si avvicinò per salutare Gary Neville e Roy Kane, inviati a bordo campo per Sky Sports, ignorando completamente Jamie Carragher. L'ex difensore e attuale opinionista, aveva criticato il portoghese, affermando che nessun club voleva acquistarlo.