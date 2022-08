I numeri di Conte e Kulusevski re degli assist: il Tottenham sogna in grande

Se in Italia si è assistito al più equilibrato inizio di campionato degli ultimi 50 anni, in Inghilterra la classifica è più sgranata, ma le sorprese non mancano, dall’Arsenal che punta in alto fino al Brighton che sta tenendo il passo delle grandi.

Il Tottenham e quel passo da titolo: nessuno ha fatto più punti da marzo

Nulla, comunque, rispetto alla vera e propria marcia trionfale che sta vedendo protagonista il Tottenham da marzo. Considerando gli ultimi tre mesi della scorsa stagione e il primo di quella attuale, infatti, la squadra di Conte è quella che ha ottenuto più punti in Premier League, ben 39, grazie a 12 vittorie su 17 partite, con tre pareggi e appena due sconfitte, contro Manchester United e Brighton. Una marcia da titolo, anche se lo stesso Conte non ha mancato l’occasione di nascondersi prima l’inizio del campionato, affermando che diverse squadre sono più attrezzate degli Spurs per lottare per la vittoria della Premier.

Kulusevski e l'arte dell'assist: 10 passaggi vincenti da febbraio

Tra i segreti del nuovo corso del Tottenham, che in Champions League non ha avuto in dote un girone particolarmente proibitivo, pescando l’Eintracht Francoforte come testa di serie, oltre all’entusiasmo ritrovato di capitan Harry Kane, che forma un’irresistibile coppia-gol con Son, c’è anche la creatività di Dejan Kulusevski. Lo svedese arrivato a gennaio dalla Juventus insieme a Rodrigo Bentancur è stato subito in grado di ambientarsi nel calcio inglese a livello tecnico e anche atletico, riuscendo a esprimere al meglio le proprie potenzialità: attaccante esterno o in posizione più arretrata, l’ex di Atalanta e Parma ha già sfornato due assist in stagione, contro Southampton e Nottingham Forest, portando in doppia cifra, dieci, il numero di passaggi vincenti forniti ai compagni dal suo debutto in Premier avvenuto a febbraio: nessun altro giocatore è riuscito a fare altrettanto nello stesso periodo. E non si può certo dire che in campionato manchi la concorrenza…