Il City e Haaland a caccia della vetta

LONDRA - Solo domani la capolista (a sorpresa) della Premier League , l’ Arsenal , farà visita al Manchester United , in una riedizione della storica rivalità che ha dominato il calcio inglese in apertura di millennio. Così, in caso di vittoria oggi pomeriggio sul campo dell’ Aston Villa , il Manchester City può dunque conquistare la vetta solitaria della classifica. Reduci da due vittorie squillanti, e dalla doppia triplette di fila di Erling Haaland , i Citizens hanno già imposto il loro travolgente ritmo di marcia. Per la soddisfazione di Pep Guardiola , che si coccola il suo nuovo centravanti. Nonostante appena arrivato abbia già battuto un record di marcature (nove nel solo mese di agosto, come nessun altro prima di lui), Guardiola non solo non si dice sorpreso, ma è convinto che possa anche dare di meglio. «Siamo tutti molto contenti di lui, è un ragazzo delizioso con una passione incredibile per la sua professione - i complimenti del tecnico catalano - Ma è come tutti i suoi compagni, non fa eccezione. Ed è esattamente quello che chiedo ai miei giocatori. Cosa capiterà in futuro non lo posso sapere, ma ho la sensazione che possa fare anche meglio, è solo una questione di tempo».

Apre la sesta giornata, il derby di Merseyside, con il Liverpool, in chiara ripresa, ospite a Goodison Park. Un test più che impegnativo per i Reds prima della trasferta di Napoli per il debutto in Champions League. «Ci attende uno stadio caldissimo, ma una volta che l’arbitro fischierà sarà una partita come tutte le altre». Che, evidentemente, il Liverpool sa preparare al meglio se è vero che ha perso una sola stracittadina delle ultime 23 disputate (nel 2021, sconfitta ad Anfield 0-2), imbattuto in casa dei cugini dall’ottobre 2010. Complice l’infortunio di Jordan Henderson, possibile l’esordio in Premier dell’ex juventino Arthur. «È un ottimo giocatore, ha già avuto una brillante carriera nonostante sia ancora molto giovane. Ma il meglio non è ancora arrivato: penso che si possa inserire alla grande nella nostra squadra».

Appuntamento in trasferta anche per il Tottenham, terzo, di scena in casa del Fulham. Ma alla vigilia della trasferta di Craven Cottage, Antonio Conte resta focalizzato sul mercato appena concluso, dal quale - a suo dire - le dirette avversarie degli Spurs (a cominciare da Chelsea e United) sono uscite nettamente rafforzate. «Se nell’ultimo giorno di mercato spendi 80 o 100 milioni di euro hai un netto vantaggio perché significa che hai acquistato un top-player. Voglio però essere chiaro: noi abbiamo operato nel modo giusto, compatibilmente con le nostre risorse e seguendo la nostra visione di crescita. Ma dobbiamo anche essere realistici e capire che ci sono club e club: alcuni di essi investono molti soldi, altri il giusto. Se qualcuno pensa che abbiamo colmato il gap dai top-team è sulla strada sbagliata».