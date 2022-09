Clamoroso: Tuchel esonerato dal Chelsea, è ufficiale!

LONDRA - "Il Chelsea Football Club si è separato oggi dall'allenatore Thomas Tuchel", fa sapere il club londinese sul proprio sito: è ufficiale, Tuchel non è più l'allenatore dei Blues. Fatale il ko in Champions League contro la Dinamo Zagabria (1-0), ma probabilmente il tecnico paga anche un avvio in Premier League non all'altezza delle aspettative (10 punti in 5 partite, -5 dall'Arsenal capolista), soprattutto al netto della campagna acquisti da record operata dal club, la più ricca di sempre in Premier League.