Potter è il nuovo allenatore del Chelsea: è ufficiale

LONDRA - Via Tuchel, ecco Potter, al Chelsea si cambia: è ufficiale l'insediamento del nuovo tecnico dei Blues (non si conoscono le cifre ancora, ma in Inghilterra parlano di 25 milioni di euro al Brighton ). Il club londinese in questi giorni, dopo l'esonero di Tuchel, ha dovuto scegliere l'erede ma non ci sono mai stati dubbi: Potter è sempre stata la prima scelta, davanti persino a nomi come Zidane e Pochettino, svincolati. Sul sito del Chelsea si legge: "Il Chelsea Football Club è lieto di accogliere Graham Potter come nostro nuovo allenatore, unendosi a noi con un contratto quinquennale per portare il suo calcio progressista e il suo modo di allenare innovativo al Club", questo il comunicato.

Potter: "Non vedo l'ora di iniziare"

"Sono incredibilmente orgoglioso ed entusiasta di rappresentare il Chelsea e sono molto felice di collaborare con la nuova proprietà del Chelsea, non vedo l'ora di incontrare e lavorare con la squadra, sviluppando una cultura di cui i nostri fantastici tifosi possano essere orgogliosi. Vorrei anche esprimere i miei sinceri ringraziamenti al Brighton per avermi concesso questa opportunità e in particolare a Tony Bloom e a tutti i giocatori, allo staff e ai tifosi per il loro continuo supporto durante la mia permanenza al club", queste le prime parole di Potter da nuovo allenatore del Chelsea.

Le parole del presidente del Chelsea

Il presidente del Chelsea, Todd Boehly, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare Graham al Chelsea. È un allenatore navigato ed un innovatore in Premier League che si adatta alla nostra visione per il club. Non solo è estremamente talentuoso in campo, ma ha capacità che si estendono oltre il campo, il che renderà il Chelsea un club di maggior successo. Ha avuto un grande impatto nelle sue squadre precedenti e non vediamo l'ora che porti il suo impatto positivo al Chelsea. Non vediamo l'ora di supportare lui, il suo staff e la squadra nel realizzare il loro pieno potenziale nei prossimi mesi e anni".