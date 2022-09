Chelsea a Potter, tutti i dubbi di una scelta da brividi

LONDRA - Sarà Graham Potter a guidare il Chelsea nel dopo-Tuchel. Il tecnico 47enne è stato ufficializzato ieri pomeriggio in un comunicato del club. Per Potter, un contratto quinquennale, per il Brighton, club che ha allenato fino a mercoledì, un indennizzo di 18 milioni di euro circa. Il Chelsea quindi punta su un nome emergente, a scapito dell'altro candidato Pochettino, ex di Tottenham e Psg e tecnico assai più navigato. Di sicuro Potter è un personaggio particolare, con esperienze fuori dal comune. Calciatore modesto (oltre 300 le presenze collezionate in carriera nelle serie minori), ha lasciato il calcio a soli trent'anni, anche perché negli ultimi anni di carriera ha conciliato il pallone con lo studio, laureandosi in scienze sociali nel 2005. Poi, dopo un'esperienza come direttore tecnico della nazionale femminile del Ghana al mondiale del 2007 e alcuni anni nel calcio universitario - mentre completava un master - è andato ad allenare nella quarta divisione svedese, all'Ostersund. In quel momento, infatti, non trovava posto nel calcio inglese.

Cammino Con l'Ostersund arrivano tre promozioni in quattro stagioni e l’approdo in Europa League l’anno seguente. Ma, soprattutto, tanti elogi per il fare pacato, per lo stile di gioco e per alcune idee innovative, come far fare esercizi di danza moderna ai giocatori. Da lì il passaggio allo Swansea, tra i cadetti, e, dopo una stagione culminata con il decimo posto e il raggiungimento dei quarti di finale di Fa Cup, ecco la chiamata del Brighton. Con i “seagulls” Potter ottiene due salvezze tranquille, seguite dall’ottimo nono posto ottenuto nella scorsa stagione. Ma, soprattutto, ancora molteplici elogi per il gioco espansivo e per la creatività, lavorando quasi sempre con budget limitati.