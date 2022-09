Premier League, Haaland a segno: il Manchester City torna a vincere

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - La Premier League torna in campo ed Erling Haaland timbra ancora il cartellino. Nell'anticipo del sabato della 7ª giornata il Manchester City ha vinto a casa del Wolverhampton per 3-0 tornano così al successo dopo il pareggio con l'Aston Villa alla 5ª giornata. Per i Citizens match subito in discesa dopo la rete di Grealish al 1' minuto (assist De Bruyne), al 16' arriva la firma di Haaland per quello che è il suo 11° gol in campionato. Ad aiutare la causa del City anche l'espulsione al 33' di Collins. Il tris lo cala nella ripresa Foden al 68' su assist ancora di De Bruyne. Al minuto 70 (come la durata del suo regno) si è fermata la partita per rendere omaggio alla Regina Elisabetta da parte di tifosi e giocatori in campo.