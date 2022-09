Fenomeno Haaland: sta demolendo tutti i record!

LONDRA - Numeri che parlano da soli. Con quella segnata nel 3-0 ai Wolves, sono 11 reti in campionato in 7 partite . Sommando la Champions, sono 14 in 9 partite. I record sembrano cadere ogni settimana: oggi è diventato il primo giocatore nella storia della Premier League a segnare nelle sue prime quattro trasferte. E stiamo parlando di uno che ha compiuto 22 anni appena lo scorso luglio.

La felicità di Guardiola

Haaland tocca pochi palloni (anche se oggi ha pure registrato un assist) non più di una trentina a partita, pochi per una squadra come il City sempre votata all'attacco. Ma a Guardiola sta sempre così perché il norvegese fa un grandissimo lavoro senza palla. I suoi movimenti - a volte in profondità liberando autostrade per i compagni, a volte laterali, scombussolando gli schemi difensivi - seminano zizzania. Senza dimenticare l'apporto nel pressing alto del City, elemento essenziale per il Pep. E, forse, la cosa terrificante è che lo stesso Haaland dice che può migliorare soprattutto per quanto riguarda il colpo di testa (nonostante la stazza) e la lettura del gioco. Gli avversari sono avvertiti.