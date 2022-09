Premier, Arsenal in testa da solo: tris al Brentford

LONDRA - L'Arsenal riparte subito dopo il ko contro il Manchester United e lo fa battendo senza problemi il Brentford e prendendosi la vetta della classifica di Premier League. I Gunners nell'ottava giornata di campionato vincono senza problemi con il punteggio finale di 3-0. Sblocca la partita al 17' Saliba di testa da calcio d'angolo, poi al 27' raddoppia Gabriel Jesus che insacca di testa il cross perfetto di Xhaka. Nella ripresa (49') arriva il tris di Vieira che dalla distanza trafigge il portiere avversario e chiude la partita. L'Arsenal sale così in testa alla classifica con 18 punti (sei vittorie in sette partite), a +1 sul Manchester City di Guardiola e sul Tottenham di Conte , che sfiderà proprio i Gunners nella prossima giornata di campionato.

Premier League, la classifica

Maupay eroe dell'Everton: West Ham ko

Nelle zone basse della classifica sofferto ma importante successo (1° stagionale) di misura dell'Everton contro il West Ham. A Goodison Park i Toffees si sono imposti per 1-0 con la rete decisiva di Maupay al 53' autore di un bel tiro dal limite dell'area. Vano anche l'ingresso al 70' di Gianluca Scamacca (ammonito al 94' per un fallo su Gana) per gli Hammers che restano al terzultimo posto (18°) a quota 4 punti.

