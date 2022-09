Ufficiale, De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton

Roberto De Zerbi torna così su una panchina dopo aver lasciato quella dello Shakhtar Donetsk. L’ex tecnico del Sassuolo - dopo essere rimasto in Ucraina per alcuni giorni durante la guerra - era tornato in Italia. E, alla fine, era stato costretto per cause di forza maggiore a rinunciare all’incarico. Ora, una nuova esperienza all’estero, nel campionato più importante del mondo.