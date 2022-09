L'incredibile statistica di Haaland: meglio di Ronaldo e Messi!

MANCHESTER - Non si ferma il momento d'oro di Erling Haaland , autore di ben 11 gol in 7 partite di Premier League, che diventano 14 gol in 9 partite contando anche le due sfide di Champions League contro Siviglia e Borussia Dortmund. L'attacante norvegese con le sue incredibili prestazioni ha più gol di 13 squadre nel campionato inglese, tra cui Manchester United e Chelsea (8 reti totali). I numeri parlano da soli e a a 22 anni appena compiuti lo scorso luglio, Haaland continua a segnare e a superare record . Il norvegese sta superando nelle statistiche anche Cristiano Ronaldo e Messi nei loro primi anni di carriera, battendo recentemente anche un loro record.

Fenomeno Haaland: sta demolendo tutti i record!

Haaland supera Messi e Ronaldo: la statistica

Sebbene i tre giocatori in questione abbiano posizioni diverse in campo, c'è una statistica che permette un confronto equo: quella della percentuale di successo nei tiri in porta. Cristiano Ronaldo nella sua migliore stagione, tra Liga (48 reti) e Champions (10 reti), ha raggiunto un totale di 58 gol con 295 tiri, ovvero una percentuale del 19% (1 gol ogni 5 tiri). Nella sua miglior stagione, invece, Messi ha realizzato 53 gol (43 in campionato e 10 in Champions League) necessitando di 237 tiri, quindi una percentuale di successo migliore al 22% (1 gol ogni 4,5 tiri). La statistica di Haaland supera ampiamente sia il portoghese che l'argentino: ha avuto bisogno solo di 37 tiri per segnare i suoi 14 gol, con una percentuale al 38% (1 gol ogni 2,6 tiri in porta). Non solo, il norvegese vince anche nella statistica dei gol segnati nei primi 6.000 minuti in carriera: Ronaldo è arrivato a quota 17, Messi a 40, Haaland li ha ampiamente sorpassati con 73 gol.