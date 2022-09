Liverpool, Arthur assume uno staff per rimettersi in forma

Molto in ritardo di condizione, il brasiliano ha chiesto di giocare con le giovanili nel corso di questa pausa per le nazionali allo scopo di ritrovare condizione e ritmo partita. Inoltre, riporta il Times, sembra che l'ex Juventus abbia ingaggiato anche un serie di professionisti che lo aiuteranno per presentarsi al rientro nella migliore condizione possibile, in modo da poter aiutare i suoi compagni dopo un inizio di stagione complicato.

Liverpool, questo lo staff di Arthur

Secondo quanto riportato dal Times, la nutrizionista Joana Pessoa Dell'Oro, il fisioterapista Adrian Martinez Castro e il preparatore atletico Daniel Esteban Labarca Encina saranno l'equipe che si prenderà cura della salute del brasiliano finchè sarà a Liverpool.

Avendo saltato gran parte della preparazione con la Juventus, ora il brasiliano avrà bisogno di un po' di tempo, soprattutto essendo un giocatore molto incline ai problemi fisici. La caviglia e il bicipite femorale, per esempio, sono state due zone davvero tartassate nel corso del suo periodo in bianconero.

Lo stesso Jurgen Klopp ha dichiarato di volerci andare molto piano con Arthur, prima di utilizzarlo con regolarità, vista la sua facilità nell'infortunarsi.

Arthur ha già esordito con il Liverpool, ma non è sufficiente

E dire che Arthur non ci aveva messo molto a fare il proprio esordio con la maglia del Liverpool. Il centrocampista brasiliano, in prestito ad Anfield fino alla prossima estate, è entrato in campo come sostituto durante la sconfitta dei Reds per 4-1 contro il Napoli in Champions League all'inizio del mese.

Nonostante il debutto di Arthur sia stato piuttosto rapido, meno di una settimana dopo aver completato il suo passaggio al Merseyside, Jurgen Klopp ha deciso di non utilizzare il playmaker contro l'Ajax la settimana successiva.

Con la sosta, poi, Arthur ha giocato nella vittoria del Liverpool Under 21 contro il Leicester per 1-0. Ora gli aspettano settimane di duro lavoro per tornare quell'ottimo mediano ammirato al Camp Nou.