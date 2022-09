"Tuchel, guai senza fine: rischio espatrio dall'Inghilterra per le regole Brexit"

Esonerato a sorpresa dal Chelsea dopo la non esaltante partenza in campionato e la sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria, Thomas Tuchel è già stato avvicinato alle panchine di alcune big d’Europa accomunate da un inizio di stagione rivedibile, dal Bayern Monaco fino alla Juventus.

"La Brexit può sfrattare Tuchel dall'Inghilterra"

A permettere l’arrivo di Tuchel nel Regno Unito era stato all’epoca un permesso temporaneo per motivi lavorativi, concesso dall’organo direttivo Brexit. Permesso che però non ha ovviamente più motivo di esistere dopo l’esonero. Per questo, regole alla mano, Tuchel rischia l’espatrio entro 90 giorni dall'addio alla panchina del Chelsea. Realtà o fantascienza? Per il momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma uno dei legali del tecnico, avvicinato proprio dal 'Telegraph', non ha negato il problema, mostrandosi però ottimista: “Vedremo cosa accadrà in base alle regole del Regno Unito, alle quali abbiamo intenzione di attenerci. Per il momento non è stata ancora presa alcuna decisione”.

"Tuchel e la vita dopo l'esonero: sorrisi e selfie con i tifosi del Chelsea"

La situazione potrebbe ovviamente risolversi qualora Tuchel venisse scelto entro i prossimi tre mesi da un’altra squadra di Premier League, ma all’orizzonte non si intravedono big inglesi prossime al cambio di panchina, dopo che il Manchester United di Ten Hag è uscito dalla crisi di inizio stagione. Tuchel peraltro sta vivendo con serenità le prime settimane dopo l’esonero: nei giorni scorsi è stato avvistato sorridente per le vie Londra al punto da concedersi a selfie con tifosi del Chelsea evidentemente nostalgici e non convinti del cambio della guardia in panchina che ha portato all’avvento di Graham Potter. Le figlie dell’ex allenatore del Borussia Dortmund hanno iniziato regolarmente le scuole nel Surrey, consapevoli però di come la loro vita, o perlomeno quella del padre, potrebbe subire un’altra svolta inattesa nelle prossime settimane…