Koulibaly e l'addio al Napoli: "Scelta di vita, il Chelsea è una sfida. Mondiale? Sogno la semifinale"

Un gol, e che gol, contro il Tottenham, ma anche un’espulsione nella gara persa nettamente contro il Leeds e un’inattesa panchina, contro il Salisburgo, nella prima partita dell’era Potter. L’approccio di Kalidou Koulibaly con il Chelsea è stato agrodolce, ma poco meno di due mesi dopo la scelta di lasciare il Napoli il difensore senegalese è più che mai convinto di aver preso la decisione giusta, dal punto di vista delle motivazioni e da quello tecnico.

Koulibaly: "Sarei potuto restare a Napoli, ma volevo cambiare" Intervistato da 'Le Quotidien', Koulibaly è tornato sui motivi della scelta di dire addio alla Serie A dopo otto stagioni: “Venire al Chelsea è stata una scelta di vita, devo tutto al Napoli, ma era arrivato il momento di cambiare e di andare alla ricerca di una nuova sfida. Scegliere non è stato difficile, stiamo parlando di uno dei cinque club più forti del mondo e di una squadra abituata a vincere. Poi la mia aspirazione era giocare in Premier League. Sono molto contento, all’inizio qualche difficoltà di ambientamento c’è stata, ho dovuto conoscere Londra e trovare una scuola per i miei figli, ma adesso va tutto benissimo. Avrei potuto tranquillamente stare a Napoli, ma le sfide mi piacciono ed avevo messo nel conto qualche problema iniziale. Non credo sia facile per nessuno inserirsi in un ambiente e in un calcio completamente differenti rispetto a quelli in cui si è stati per nove anni, qualcuno mi ha detto anche che l’ambientamento potrebbe durare sei mesi, ma credo che per me sarà inferiore… Sono molto motivato, voglio dimostrare le mie qualità e aiutare il club a vincere titoli”.

"Potter? Spetta a me dimostrargli che merito di giocare" Koulibaly ha poi confermato il ruolo avuto dagli amici Mendy e Jorginho nell'aiutarlo a scegliere il Chelsea: "Mendy mi ha aiutato molto, ha facilitato il mio inserimento e prima ancora ha orientato la mia scelta di venire al Chelsea, così come Jorginho che già conoscevo, ma la possibilità di giocare con Edouard nel club oltre che in nazionale è stata molto importante per convincermi". Poi un bel dribbling sulla panchina che gli ha fatto assaggiare il nuovo allenatore Graham Potter in Champions League: "Potter ha fatto grandi cose con il Brighton, si è presentato molto bene, ha idee chiare - ha detto Koulibaly - Spetta a me dimosrtrare che merito di giocare, penso sia normale che all’inizio abbia scelto di affidarsi a chi è qui da tempo. Quando sarò al 100% non ci saranno problemi".