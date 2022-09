Koulibaly: “Ora Potter si affida a uomini Chelsea, poi toccherà a me”

Kalidou Koulibaly panchinaro ma speranzoso. Chi l'avrebbe detto che il titolarissimo del Napoli sarebbe stato messo in panchina dal nuovo allenatore del Chelsea, Potter ? Eppure, al momento la situazione è questa. Il sostituto di Tuchel alla guida dei londinesi non vede molto il difensore senegalese che, però, non ne fa un dramma. È convinto infatti che tornerà il suo momento. Il Chelsea è il prossimo avversario del Milan in Champions League.

Koulibaly a Le Quotidien parla bene di Potter: “E' arrivato con dei buoni propositi. È un vero allenatore. Ha fatto delle cose buone con il Brighton . Ma adesso allena il Chelsea. Lui ha dei principi e delle aspettative”. Dovrà dimostrare in una grande di essere in grado di continuare a fare bene, Potter. Dovrà saper gestire i campioni, come Koulibaly.

“Sta a me pazientare, sta a me dimostrare che merito di giocare e dimostrare che Potter può contare su di me. Rispetto a questo non ci saranno problemi. Siamo anche alle prime settimane; trovo normale che lui si affidi a giocatori abituati a giocare nel Chelsea. Quando sarò in perfetta forma, non ci saranno problemi: giocherò di nuovo". Fiducia nelle sue capacità, dunque, per l'ex Napoli, per tanti anni colonna portante della difesa azzurra.