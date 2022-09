Georgina Rodriguez racconta il dolore per la perdita del figlio

Sta per tornare, su Netlifx , la serie "I am Georgina" , incentrata sulle vicende personali della compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

Georgina a cuore aperto: "Il dolore più grande della mia vita"

Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, si è aperta sulla morte del suo bambino avvenuta all'inizio dell'anno, e la seconda stagione del suo show su Netflix racconterà anche il tormento che la coppia ha dovuto sopportare. Georgina ha dichiarato che la morte del suo bambino all'inizio dell'anno è stato il "momento peggiore della mia vita".

Il boss di Netflix Spagna, Alvaro Diaz, ha dichiarato inoltre che la tragedia di aprile è diventata una parte fondamentale della nuova stagione dello show.

Sulle pagine del Daily Star viene pubblicata una piccola anticipazione dei contenuti e delle dichiarazioni della Rodriguez nel corso della seconda stagione:

"La vita mi ha regalato così tanto in un lasso di tempo così breve. Quest'anno ho vissuto il momento migliore e quello peggiore della mia vita in un istante. Un pezzo importante del mio cuore è andato in frantumi e mi sono chiesta come avrei potuto andare avanti. La risposta era più vicina di quanto pensassi. Ho guardato negli occhi i miei figli e lì ho visto l'unico modo per farlo, essere tutti insieme".

La lettera pubblicata ad aprile da Ronaldo e Georgina

Il Daily Star poi ripubblica anche la straziante lettera che i due neo genitori avevano pubblicato subito dopo la morte del figlio, il 18 aprile:

"Con profonda tristezza dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare.

"Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con speranza e felicità. Vorremmo ringraziare i medici e le infermiere per tutte le loro cure e il loro supporto.

"Siamo tutti sconvolti per questa perdita e chiediamo gentilmente di mantenere la privacy in questo momento così difficile. Il nostro bambino, sei il nostro angelo. Ti ameremo sempre".