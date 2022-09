Liverpool: Arthur ritrova la forma e torna ad allenarsi in prima squadra

Arrivato al Liverpool in prestito dalla Juventus - anche a sorpresa - nelle ultime ore del calciomercato estivo, Arthur Melo ha subito dimostrato di non avere il passo per affrontare una Premier League ad alti livelli. Tanto che Jürgen Klopp ha ordinato al brasiliano ex Barcellona di trascorrere qualche tempo con l'Under 21 a ritrovare la forma.

Liverpool: Arthur torna ad allenarsi da Klopp Un mese coi più giovani, uno staff assunto solo per lui ed ecco che le game, evidentemente, hanno ripreso ad andare veloci. Arthur, classe 1996, come testimoniato dalle foto pubblicate sui suoi social, è tornato ad allenarsi in prima squadra. "Getting ready", scrive lui. Una sorta di "Sono quasi pronto" e su di lui torna l'ottimismo.