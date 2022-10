Conte e le quattro sostituzioni contemporanee: rabbia e ironia dei tifosi del Tottenham

Va all’Arsenal il derby del North London, che certifica la prima fuga di stagione in Premier League. I Gunners liquidano per 3-1 il Tottenham, che era l’unica altra squadra imbattuta del campionato, e vola a +4 sulla squadra di Antonio Conte e addirittura a +11 sul Liverpool, bloccato sul 3-3 ad Anfield dal Brighton di Roberto De Zerbi, protagonista di un debutto da favola in Premier.

Premier League, l'Arsenal va in fuga Per gli Spurs è un brusco ritorno sulla terra, anche se Conte nel post partita ha recriminato sull’espulsione di Emerson Royal, che ha inevitabilmente orientato la partita al 62’, quando il risultato era di 2-1 per l’Arsenal. Il Tottenham era riuscito a pareggiare allo scadere del primo tempo con un rigore di Harry Kane, dopo la rete di Thomas Partey a metà primo tempo, poi nella ripresa hanno deciso i gol di Gabriel Jesus e Granit Xhaka, ma a stupire negativamente i tifosi degli Spurs è stata la decisione di Conte di effettuare quattro sostituzioni in contemporanea al 26’ del secondo tempo, già sul 3-1 per l’Arsenal.