Super Haaland e Foden affondano lo United: 6-3 City, derby stravinto!

MANCHESTER (Inghilterra) - Un super Manchester City porta a casa il derby contro lo United vincendo con un netto 6-3. Protagonisti assoluti il solito Haaland , che continua a macinare record in Premier League , e Foden , autori entrambi di una tripletta. Guardiola fa festa e si prende il secondo posto in classifica, restando a -1 dall'Arsenal , brutto ko invece per Ten Hag che lascia Cristiano Ronaldo in panchina per tutto il match. I Red Devils tornano a conoscere la socnfitta restando al 6° posto con 12 punti, inutile la doppietta di Martial e la firma di Antony .

Manchester City-Manchester United, tabellino e statistiche

Premier League, la classifica

Poker City in 45': Haaland e Foden straripanti

Partono subito forti i Citizens che costringono De Gea agli straordinari su conclusione ravvicinata di De Bruyne. Nemmeno il tempo di prendere fiato e i Red Devils vanno sotto: azione sublime che libera Foden in area di rigore, palla sotto la traversa e 1-0. Al 18' ancora occasione per i padroni di casa con Gundogan che centra il palo su punizione dal limite, passano altri due minuti e Foden sfiora la doppietta accarezzando l'incrocio. Alla mezz'ora altro assedio dei ragazzi di Guardiola con la difesa di Ten Hag che resiste come può, ma sul corner successivo è il solito Haaland con un colpo di testa a siglare il meritato raddoppio City. Prese le misure, il bomber norvegese dilaga e su assist De Bruyne, con il colpo acrobatico, firma la doppietta personale e il tris che affonda lo United. Non è finita però, perchè prima dell'intervallo Haaland trova anche il modo per fornire l'assist a Foden: poker all'intervallo e tifosi ospiti che iniziano ad abbandonare l'Etihad.

Tripletta per Haaland e Foden: trionfo City

Nella ripresa l'United prova a scuotersi e al 55' è Antony a pescare il jolly con un sinistro da fuori area che si insacca alle spalle di Ederson. Ten Hag prova a cambiare mandando in campo Martial e Casemiro, ma è il derby di Haaland e il norvegese rimette subito in chiaro le cose. Solita azione che libera il norvegese in area di rigore, sinistro di puro istinto, terza tripletta consecutiva e manita City: 5-1. Un dominio assoluto quello dei Citizens che ritrovata la via del gol tornano ad affondare e sull'asse Haaland-Foden trovano anche il sesto gol: assist del norvegese per l'inglese, tripletta anche per lui e risultato tennistico. Gara in archivio, ma nel finale Martial trova prima il tap-in e poi il rigore che fissano il risultato sul 6-3.