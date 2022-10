Haaland e l’incredibile gesto di Gundogan a fine partita che spiazza anche Foden

MANCHESTER (Inghilterra) - Curioso siparietto al termine del derby di Manchester, vinto dal City di Guardiola per 6-3 grazie alle triplette di Haaland e Foden. Il centravanti norvegese ha messo a segno il suo terzo hat-trick consecutivo tra le mura casalinghe dell'Etihad Stadium, ma durante i festeggiamenti dopo il fischio finale il compagno di squadra Gundogan gli ha sfilato il pallone dalle mani, sorridendo, per poi consegnarlo proprio al wonderkid inglese (al suo primo hat-trick in Premier League), colto di sorpresa dal gesto dell'esperto centrocampista tedesco. A quel punto Haaland ha sorriso e si è abbracciato proprio con Foden, che prima di rientrare negli spogliatoi si è premurato di farsi consegnare un altro pallone - sempre da Gundogan - per poi darlo al norvegese. "Io ed Erling abbiamo creato una connessione e ci stiamo conoscendo in campo. Sono felice di far parte di questa squadra", ha raccontato Foden a fine partita.