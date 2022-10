"Le lasagne il segreto dei gol di Haaland?", la divertente risposta di Guardiola

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Un impatto devastante quello di Erling Haaland al Manchester City, con 19 gol (e 3 assist) in 11 partite giocate tra Premier e Champions League (a secco invece nel ko rimediato dal Liverpool nella Community Shield). Numeri impressionanti di fronte ai quali molti si chiedono quale sia il segreto del 22enne attaccante sbarcato in estate dal Borussia Dortmund alla corte di Pep Guardiola .

Un'offerta da cuoco

Ed è proprio il tecnico catalano a rispondere scherzosamente a poche ore dal match di campionato contro il Southampton quando gli chiedono se è vero, come dicono in Norvegia, che Halland prima delle partite mangi la lasagna cucinata dal padre Alfie e se lo consideri un pasto adatto da consumare prima delle partite: "Se è vero potremmo fare un'offerta al papà di Erling per venire a cucinare da noi. Convincerò il presidente ad ingaggiarlo ma - chiosa Guardiola - non penso che il segreto dei suoi gol sia solo questo".