Premier League, Scamacca ancora eroe del West Ham: Fulham ko

LONDRA (Inghilterra) - La domenica della 10ª giornata della Premier League si apre nel nome di Gianluca Scamacca. L'ex Sassuolo è l'eroe del secondo successo consecutivo del West Ham che in casa supera per 3-1 il Fulham. Al gol degli ospiti al 5' di Pereira rispondono prima Bowen su calcio di rigore (29') e al 62' l'attaccante azzurro: Scamacca, sul filo del fuorigioco, riceve palla, la stoppa con un piccolo aiuto della mano e poi beffa con un perfetto pallonetto Leno per il 2-1. Gol che per essere convalidato ha avuto bisogno di diversi minuti per confermare prima la posizione dell'italiano e poi lo stop viziato con la mano, alla fine si è deciso di lasciare correre. Per Scamacca si tratta del 2° gol consecutivo (e decisivo) dopo quello realizzato in Conference League contro l'Anderlecht, 6° in 13 partite con la maglia del West Ham. Al 91' Antonio, appena entrato, cala il tris in contropiede grazie anche al pasticcio tra il portiere ed il difensore del Fulham. Per gli Hammers un successo che li porta a quota 10 punti (13° posto) a +1 sulla coppia formata da Leeds e Crystal Palace che si sono affrontate nell'altro match delle 15 col il successo esterno per 2-1 degli Eagles.