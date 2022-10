United, Cristiano Ronaldo è da record: 700 gol nei club!

LIVERPOOL - E adesso chiamatelo pure CR700. Cristiano Ronaldo entra una volta di più nella storia del calcio, segnando in casa dell'Everton la sua prima rete stagionale in Premier League e soprattutto il 700° gol con i club (ha indossato le maglie di Sporting Lisbona, United, Real Madrid e Juventus). Il fuoriclasse portoghese è partito dalla panchina, come spesso gli sta capitando con la nuova gestione di Ten Hag, ma al 29' è entrato in campo al posto di Martial e dopo un quarto d'ora ha messo la firma sulla partita: imbucata di Casemiro, con cui ha condiviso anche gli anni al Real Madrid, e diagonale in porta vincente. L'esultanza è stata particolare: ha mimato una sorta di pisolino, un riposo simulato con gli occhi chiusi e le mani incrociate sulla pancia.