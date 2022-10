Ronaldo e i 700 gol: "La fine del dubbio sul GOAT"

Dalle stalle alle stelle in una settimana: è la parabola di Cristiano Ronaldo, di nuovo osannato dai tifosi dopo aver raggiunto, contro l'Everton, il traguardo dei 700 gol in carriera con i club; rete che ha permesso al Manchester United di vincere 2-1 la partita. Anche contro l'Everton, in realtà, Cr7 aveva iniziato il pomeriggio in panchina – a conferma dello scarso feeling con l'allenatore Ten Hag – ma era entrato presto per sostituire l'infortunato Martial, mettendo la sua firma al 2-1 14 minuti dopo. La prima rete con un club, quando vestiva la maglia dello Sporting Lisbona, era arrivata 20 anni e due giorni fa.

Ronaldo, i fan: “Ecco il GOAT” La rete da tre punti ha scatenato i fan dello United: “La fine del dibattito sul GOAT” ha twittato uno. Un altro ha scritto: “700 gol in carriera per club per il GOAT”. Un terzo tifoso ha aggiunto: “Ronaldo, 700 gol: il migliore di tutti i tempi”.