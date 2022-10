Noel Gallagher e quel poster di Cristiano Ronaldo: il divertente retroscena

Non ci sono vie di mezzo quando si parla di stracittadine e Manchester non fa certo eccezione in quanto a rivalità, non importa quanto tu sia ricco e famoso. "È chiaro che siamo tifosi del Manchester City; qui a Manchester la popolazione si divide in due parti, la classe operaia che tifa per il City, ed i fighetti borghesi che tifano per il fott*** United". Parole e musica di Noel Gallagher, ex chitarrista degli Oasis e tifosissimo del City fin da bambino. La lunga passione per i Citizens è stata spiegata dal 55enne di Longsight con un divertente retroscena che riguarda... il poster di Cristiano Ronaldo!